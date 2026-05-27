Mulher é presa ao tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em presídio
Droga foi detectada por scanner corporal, na região pélvica da mulher
Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nesta terça-feira (26/05), uma visitante que tentava ingressar com maconha no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A mulher foi flagrada ao passar pelo scanner corporal, durante procedimento de revista na entrada da unidade.
De acordo com os policiais, uma imagem suspeita e incomum à anatomia humana, foi detectada na região pélvica da detida. Ao ser questionada, ela confessou que escondia entorpecente nas partes íntimas. O invólucro continha quase 200 gramas de maconha.
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A mulher e o material ilícito foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.