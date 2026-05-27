Mulher é presa ao tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em presídio

Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nesta terça-feira (26/05), uma visitante que tentava ingressar com maconha no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A mulher foi flagrada ao passar pelo scanner corporal, durante procedimento de revista na entrada da unidade.

De acordo com os policiais, uma imagem suspeita e incomum à anatomia humana, foi detectada na região pélvica da detida. Ao ser questionada, ela confessou que escondia entorpecente nas partes íntimas. O invólucro continha quase 200 gramas de maconha.

Leia também:

CIEE promove mutirão no MetrôRio, com oferta de quase 5 mil vagas para estágio e jovem aprendiz em celebração ao Mês do Trabalhador

Homem é baleado após ir ao Jardim Catarina para comprar moto anunciada na internet

A mulher e o material ilícito foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.