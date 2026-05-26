Homem é morto ao tentar separar briga de casal durante festa de 15 anos no Rio
Sargento da Marinha foi presa em flagrante após disparo atingir Davidson
Um homem identificado como Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos, foi morto a tiros ao tentar separar uma briga entre uma sargento da Marinha e o marido dela, durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (24). A militar foi presa em flagrante.
Segundo testemunhas, a vítima tentou intervir em uma discussão entre a sargento da Marinha, Tayana Rangel Cardel, e o marido dela, um policial militar lotado no 3º BPM (Méier), quando acabou sendo baleado.
A confusão começou depois que a militar pegou a arma do companheiro dentro do carro. Em meio à discussão, Tayana efetuou um disparo que atingiu Davidson, que tentava apartar a briga. Ele morreu ainda no local.
Leia também:
Famosos pedem reconciliação de Virginia e Zé Felipe após festa da filha do ex-casal
Cláudio Castro é alvo de operação da PF ligada ao Banco Master
Tayana foi presa em flagrante e aguarda audiência de custódia.
Policiais do 9º BPM (Honório Gurgel) atenderam à ocorrência e encontraram Davidson já sem vida. A Polícia Militar informou que abrirá um procedimento para investigar as circunstâncias do caso.
Em nota, a Marinha do Brasil afirmou que está ciente do ocorrido e informou que a militar está à disposição das autoridades. A instituição declarou ainda que “lamenta o ocorrido e reitera seu firme compromisso com a legalidade, a disciplina e os valores éticos”, destacando que não compactua com condutas incompatíveis com os princípios militares.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
O velório de Davidson será realizado nesta terça-feira (26), às 15h30, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Ele deixa esposa e duas filhas.