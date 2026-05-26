Homem é morto ao tentar separar briga de casal durante festa de 15 anos no Rio

A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos - Foto: Reprodução - TV Globo

A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos - Foto: Reprodução - TV Globo

Um homem identificado como Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos, foi morto a tiros ao tentar separar uma briga entre uma sargento da Marinha e o marido dela, durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (24). A militar foi presa em flagrante.

Segundo testemunhas, a vítima tentou intervir em uma discussão entre a sargento da Marinha, Tayana Rangel Cardel, e o marido dela, um policial militar lotado no 3º BPM (Méier), quando acabou sendo baleado.

A confusão começou depois que a militar pegou a arma do companheiro dentro do carro. Em meio à discussão, Tayana efetuou um disparo que atingiu Davidson, que tentava apartar a briga. Ele morreu ainda no local.

Leia também:

Famosos pedem reconciliação de Virginia e Zé Felipe após festa da filha do ex-casal

Cláudio Castro é alvo de operação da PF ligada ao Banco Master

Tayana foi presa em flagrante e aguarda audiência de custódia.

Policiais do 9º BPM (Honório Gurgel) atenderam à ocorrência e encontraram Davidson já sem vida. A Polícia Militar informou que abrirá um procedimento para investigar as circunstâncias do caso.

Em nota, a Marinha do Brasil afirmou que está ciente do ocorrido e informou que a militar está à disposição das autoridades. A instituição declarou ainda que “lamenta o ocorrido e reitera seu firme compromisso com a legalidade, a disciplina e os valores éticos”, destacando que não compactua com condutas incompatíveis com os princípios militares.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O velório de Davidson será realizado nesta terça-feira (26), às 15h30, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Ele deixa esposa e duas filhas.