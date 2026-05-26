Cláudio Castro é alvo de operação da PF ligada ao Banco Master

Esta é a segunda vez que Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão pela PF em menos de duas semanas - Foto: Divulgação/Agência Brasil/Fernando Frazão

Esta é a segunda vez que Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão pela PF em menos de duas semanas - Foto: Divulgação/Agência Brasil/Fernando Frazão

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (26) um novo mandado de busca e apreensão no endereço do ex-governador Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na residência do ex-governador, os agentes apreenderam um celular e um tablet.

Esta é a segunda vez que Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão pela PF em menos de duas semanas. A primeira foi no último dia 15, em uma operação que investigava um possível esquema envolvendo a Refit, antiga refinaria de Manguinhos.

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Desta vez, as buscas fazem parte da oitava fase da Operação Compliance Zero que investiga a possível prática de crimes financeiros no Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio.

Nesta fase da operação, a Polícia Federal investiga transações de cerca de R$ 3 bilhões em verbas públicas do Estado do Rio que teriam sido direcionadas ao grupo financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro, o Banco Master.

Ao todo, a operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento de sete agentes públicos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, por decisão do Supremo Tribunal Federal.