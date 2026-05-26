Famosos pedem reconciliação de Virginia e Zé Felipe após festa da filha do ex-casal

A possível reconciliação de Virginia Fonseca e Zé Felipe conta com a torcida de muitos famosos, principalmente depois de os dois comemorarem o aniversário da filha, Maria Alice, na noite desta segunda-feira (25), em Goiânia, e publicarem fotos juntos com os outros filhos, Maria Flor e José Leonardo, no Instagram.

“Vale shippar?”, perguntou a apresentadora Ticiane Pinheiro. “Vai jogando reconciliação, Senhor”, escreveu a influenciadora Jheny Santucci. “Por que eles fazem a gente sonhar?”, quis saber a ex-BBB Jaqueline Grohalski. “Voltem! Família linda!!!!!”, pediu a influenciadora Rafaella Justus. “Eu chorei com essas fotos, tá? Amo vocês”, confessou Lucas Guedez.

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A torcida pela volta do casal não ficou restrita aos famosos. Usuários das redes sociais também pediram a reconciliação do relacionamento. “Só voltem, a gente finge que nada aconteceu”, escreveu uma fã. “O Brasil inteiro está torcendo mais por essa volta do que pelo Hexa”, observou uma internauta. “Virginia, volta com esse homem. O Brasil todo torce por essa família perfeita”, comentou outra.

O momento de interação entre o cantor e a influenciadora não ficou apenas nas fotos. Os famosos também interagiram no palco quando Zé Felipe cantou a música Só Tem Eu para Virginia Fonseca. “A música que te trouxe, hein, Vivíbora”, brincou o cantor.

O namoro de Zé Felipe e Virginia Fonseca começou em 2020, mas eles anunciaram a separação cinco anos depois. Atualmente, os dois estão solteiros, após o cantor terminar o relacionamento com a também cantora Ana Castela no início do ano, e a influenciadora se separar do jogador Vinícius Júnior em meados deste mês.