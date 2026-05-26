Polícia Civil deflagra operação e mira quadrilha criminosa que comercializava "canetas emagrecedoras" clandestinas

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) realizam, nesta terça-feira (26/05), uma operação contra uma quadrilha investigada por comercializar medicações proibidas, vendidas como “canetas emagrecedoras”. Entre os alvos, estão profissionais de saúde. A ação, que conta com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra os indivíduos em endereços nas Zonas Sul, Sudoeste e Centro da capital, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações tiveram início em maio de 2025, após informações de inteligência sobre a existência de um esquema estruturado de venda de "canetas emagrecedoras" falsificadas. Os itens eram vendidos por valores muito abaixo do preço praticado oficialmente, podendo chegar até a metade do custo. Além do Rio de Janeiro, a quadrilha possuía ramificações em São Paulo e Brasília.

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O grupo atuava de forma organizada e tinha como integrantes até profissionais de saúde, utilizados para trazer aparência de legalidade ao esquema. Além do prejuízo financeiro, os produtos ilegais não possuíam qualquer garantia de procedência ou controle de qualidade.

A ação tem como objetivo apreender medicações proibidas, documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que serão utilizados para aprofundar as investigações. Os agentes realizam as buscam em endereços ligados aos investigados nos bairros de Copacabana, Leblon e Ipanema, na Zona Sul; Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste; e na Região Central da capital; além de pontos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.