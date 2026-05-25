Laudo aponta doença cardíaca como causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley

O fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto no último sábado (23), teve o atestado de óbito divulgado nesta segunda-feira (25). Segundo o laudo, a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, doença cardíaca caracterizada pelo enrijecimento do músculo do coração (miocárdio), o que dificulta o fluxo sanguíneo no organismo. O quadro pode ser agravado pelo uso de anabolizantes, hipótese apontada no caso de Gabriel.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda os resultados dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo familiares, o corpo do fisiculturista seria cremado nesta segunda-feira, em São Paulo, em uma cerimônia reservada a parentes e amigos próximos.

No sábado, o corpo de Gabriel foi encontrado na cozinha de seu apartamento por um amigo, após dias sem contato com familiares e conhecidos. Clarissa Ganley Cristophe, mãe do jovem, afirmou que falou com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou qualquer problema de saúde. Ela também disse que o influenciador não possuía histórico de doenças cardíacas.