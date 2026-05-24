Cinco flanelinhas são presos em operação em Niterói

Na delegacia, foi verificado que vários dos detidos já tinham passagens pela polícia - Foto: Divulgação

Na delegacia, foi verificado que vários dos detidos já tinham passagens pela polícia - Foto: Divulgação

Uma operação realizada na noite deste sábado (23) prendeu cinco flanelinhas. A Operação Donos da Rua ocorreu no entorno do complexo de bares e restaurantes do Jardim Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A ação conjunta com a Prefeitura de Niterói teve como foco o combate à atuação de guardadores ilegais de veículos e foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Segurança Presente e Polícia Civil, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O objetivo é garantir o uso livre e seguro das vagas públicas de estacionamento, além de coibir práticas de extorsão, intimidação e cobrança inadequada praticadas por flanelinhas que agem clandestinamente nas vidas da cidade, principalmente em noites de jogos.

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Na delegacia, foi verificado que vários dos detidos já tinham passagens pela polícia por crimes como roubo, furto, tráfico de drogas, lesão corporal e até homicídio.