Mulher morre após tentativa de assalto na Barra da Tijuca
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)
Uma mulher identificada como Ciene Pires de Paulo, foi morta após uma tentativa de assalto na Estrada da Barra da Tijuca, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio. De acordo com informações iniciais, a vítima estava acompanhada de um homem quando foi abordada por um casal de criminosos que tentou roubar a moto em que eles estavam.
O homem que estava junto com Ciene teria tentado reagir à abordagem. Durante a ação, os criminosos atiraram e a mulher acabou sendo baleada. Ciene chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Leia também:
Polícia prende três suspeitos de ligação com bomba que explodiu em escola na Baixada Fluminense
Foragido da Justiça é preso por tráfico de drogas em Maricá
De acordo com o 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), os dois assaltantes também deram entrada no mesmo hospital. A mulher recusou atendimento médico. Em seguida, ela e o comparsa foram presos em flagrante por policiais militares.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias do crime.