Homem é preso por violência doméstica em Itaboraí

Policiais civis da delegacia de Itaboraí prenderam em flagrante um homem acusado de agredir, ameaçar e ofender a própria companheira. A prisão aconteceu no momento em que o suspeito tentava intimidar a vítima para impedir o registro da ocorrência.

Segundo as investigações, a vítima estava em casa, no bairro Areal, Itaboraí, quando o companheiro iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante a briga, o homem passou a agredi-la com tapas e socos.

Após as agressões, a mulher deixou a residência em busca de ajuda e decidiu procurar a delegacia para denunciar o caso. No caminho, ela voltou a ser atacada fisicamente pelo agressor, que também passou a persegui-la e fazer ameaças para que ela desistisse da denúncia.

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A ação criminosa foi presenciada por uma testemunha, que procurou os agentes da delegacia da cidade e relatou o ocorrido. Com as informações, os policiais iniciaram buscas imediatas e localizaram o suspeito nas proximidades da unidade policial.

O criminoso foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, todos enquadrados na Lei Maria da Penha.