Polícia prende três suspeitos de ligação com bomba que explodiu em escola na Baixada Fluminense

A corporação ainda investiga qual teria sido a participação dos suspeitos no caso da explosão - Foto: Reprodução

A corporação ainda investiga qual teria sido a participação dos suspeitos no caso da explosão - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (22) três criminosos suspeitos de integrar o Comando Vermelho e investigados por possível envolvimento na explosão de uma bomba caseira dentro de um colégio público em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O ataque deixou 10 alunos feridos.

Segundo as investigações, os presos podem ter ligação com a bomba encontrada no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Lasar Segall, localizado no bairro Areia Branca, no dia 8.

Após um trabalho de monitoramento e inteligência, os policiais identificaram a estrutura de atuação da facção na comunidade e realizaram uma ação estratégica no local. Durante a abordagem, os agentes localizaram o criminoso apontado como “frente” do tráfico e homem de confiança da liderança do Comando Vermelho na região.

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No momento da prisão, ele fazia uma vistoria nas “bocas de fumo” da comunidade. Os presos foram identificados como “Coroa”, “Pedrin” e “Biel”. Na operação, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, entre eles maconha, cocaína, crack e loló, todos prontos para comercialização.

De acordo com a Policia Civil, “Coroa” seria considerado homem de confiança de José Severino da Silva Junior, o “Soró”, apontado como líder do tráfico de drogas na região.

As prisões ocorreram durante uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), no âmbito da Operação Contenção, que tem como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho na Baixada Fluminense. A corporação ainda investiga qual teria sido a participação dos suspeitos no caso da explosão.