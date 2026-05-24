Foragido da Justiça é preso por tráfico de drogas em Maricá

Um homem, de 29 anos, foragido da Justiça foi preso por tráfico de drogas, na MCMV de Itaipuaçu, em Maricá, neste sábado (23). Com o suspeito foi encontrada grande quantidade de drogas.

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói), faziam patrulhamento na área da RJ-106, quando entraram no Conjunto Residencial Carlos Marighella. Os agentes realizaram um cerco e conseguiram prender o suspeito.

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Durante a ação policial, drogas foram apreendidas: 506 pinos de cocaína, 427 invólucros de maconha e 215 pedras de crack.

Os policiais levaram o homem à 82ª DP (Maricá), onde foi confirmado que havia um mandado de prisão em nome do acusado. Ele foi autuado por tráfico de drogas e continua preso em razão do mandado de prisão.