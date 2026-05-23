Jogadores do sub-20 do Macaé entram em campo sem almoço e clube anuncia suspensão da base

Jogadores do sub-20 do Macaé entraram em campo sem almoço antes de uma partida da Série B1 do Campeonato Carioca. O caso aconteceu na última quinta-feira (20), antes do confronto contra o Niteroiense, e repercutiu nas redes sociais após mensagens da comissão técnica vazarem.

Nos prints divulgados, o então treinador Marcão informou aos atletas que o clube não conseguiria fornecer alimentação antes da partida e pediu ajuda financeira aos jogadores para custear o almoço.

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Segundo relatos, os atletas se recusaram a pagar pela refeição e acabaram se alimentando com pão com mortadela e refrigerante antes da bola rolar. Em campo, o Macaé foi derrotado por 8 a 1.

Após a repercussão, o Macaé divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido e informou que não irá mais disputar competições das categorias de base enquanto não tiver condições estruturais adequadas para os atletas.