Lula participa de inauguração de centro tecnológico da Fiocruz e anuncia transporte para pacientes do SUS no Rio

O presidente destacou a importância da Fiocruz para o desenvolvimento científico do país - Foto: Divulgação/ Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente destacou a importância da Fiocruz para o desenvolvimento científico do país - Foto: Divulgação/ Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio de Janeiro neste sábado (23) para participar da inauguração de um novo centro tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e anunciar medidas voltadas à saúde pública. Entre as ações divulgadas está a criação de um sistema de transporte destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A agenda aconteceu no campus da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte da capital. O novo espaço será utilizado para fortalecer pesquisas e ampliar a produção de medicamentos, vacinas e insumos voltados ao atendimento da população.

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Durante o evento, Lula também lançou o programa de transporte sanitário, que tem como objetivo facilitar o deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos realizados pelo SUS. A proposta busca atender principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade e moradores de regiões mais afastadas.

Autoridades federais, estaduais e representantes da área da saúde acompanharam a cerimônia. Segundo o governo, os investimentos fazem parte de ações para fortalecer o setor da saúde pública e ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo SUS.

O presidente destacou a importância da Fiocruz para o desenvolvimento científico do país e afirmou que novos investimentos devem ser realizados na área da saúde e tecnologia nos próximos anos.