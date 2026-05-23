PM prende fornecedor de drogas da comunidade do Cebolô, no bairro Arsenal, em SG

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da tarde desta sexta-feira (22), na Rua Expedicionário Manoel Apolinário do Reis, S/N, no Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da Organização Comando Vermelho (CV), Rhafael Santana De Oliveira, vulgo “Branco”, de 30 anos.

Policiais do Serviço Reservado (P/2), após trabalho de processamento de dados, e de posse de informações de que o fornecedor de entorpecentes da comunidade do Cebolô, estaria frequentando diariamente a Rua Expedicionário Manoel Apolinário do Reis. Atentos às características pessoais do criminoso, a equipe de busca iniciou monitoramento velado, ocasião em que visualizou a aproximação de um homem com características semelhantes às levantadas.

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Ao ser abordado, conduzindo uma motocicleta sem placa, constatou-se tratar-se do alvo em questão. Durante a abordagem, “Branco” confessou exercer a função de abastecedor de entorpecentes da comunidade, informando ainda que a moto utilizada seria produto de roubo, no ano de 2025, com registro na 36ª DP (Santa Cruz), Zona Oeste do Rio. Com ele foi arrecadado também 225 pinos de cocaína, que seriam entregues na comunidade.

Diante dos fatos, o preso e o material apreendido foram levados à 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela 16ª Vara Criminal da Capital/TJRJ, Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelos crimes de Associação e Tráfico de Drogas, onde teve condenação de 9 ano(s) 7 mês(es) 6 dia(s). Regime Prisional: fechado.

Cabe ressaltar, ainda, que ele estava com Alvará de Soltura, desde maio de 2015, após ser preso em novembro de 2014, por policiais da Core, pelo crime de Tráfico de Drogas. Depois dos trâmites legais, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido