Polícia Civil prende golpista que aplicava falsas dedetizações em imóveis de luxo na Zona Sul do Rio

Policiais civis da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (22), um homem apontado como integrante de uma organização criminosa envolvida com golpes de falsos serviços de dedetização em imóveis de alto padrão no Leblon, na Zona Sul do Rio. Ele foi capturado no interior de uma residência, na mesma região, enquanto tentava aplicar um novo golpe.

De acordo com os agentes, o homem faz parte de uma quadrilha especializada que já estava sendo monitorado desde abril, após uma vítima registrar o crime na distrital. Conforme apurado, o grupo utilizava uma empresa de fachada no ramo de dedetização e usavam o mesmo modus operandi para realizar o crime, onde exigiam falsas manutenções mensais e cobravam valores exorbitantes por serviços que não eram realizados no imóvel das vítimas.

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Em trabalhos de monitoramento, a 14ª DP identificou que o golpista retornou ao apartamento de uma das vítimas para realizar uma suposta aplicação e efetuar mais uma cobrança abusiva. Diante dos fatos, as equipes foram ao endereço de forma imediata e realizaram a abordagem.

No local, agentes flagraram o homem realizando a falsa aplicação de produtos e, em posse dele, arrecadaram uma máquina de cartão, além de material documental contendo valores fora do padrão de mercado. Eles já haviam dado o prejuízo de R$ 118 mil à vítima.

Diante dos fatos, o golpista foi autuado em flagrante por crime de estelionato. O material encontrado com o homem foi apreendido e passará por perícia. Na delegacia, os investigadores descobriram que há indícios da participação do criminoso em um outro golpe da mesma natureza, onde um idoso de 80 anos, morador da mesma região, foi lesado em R$ 79 mil. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.