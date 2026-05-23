Prefeitura de São Gonçalo inicia obras do quinto ecoponto

O novo ecoponto ficará em um anexo da unidade que não está em uso - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

O novo ecoponto ficará em um anexo da unidade que não está em uso - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo deu início, nesta semana, às obras do novo Ecoponto da cidade, no Gradim. O equipamento está localizado no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos. O novo ecoponto ficará em um anexo da unidade que não está em uso.

O município de São Gonçalo já possui quatro ecopontos: no Barro Vermelho, em Santa Luzia, na praça do Zé Garoto e no Alcântara. Juntos, eles reciclaram mais de 650 toneladas de materiais até o início deste mês.

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O projeto do novo ecoponto foi feito pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A área onde o equipamento será instalado possui 930,28 metros quadrados. O novo Ecoponto será utilizado para as pessoas poderem descartar seus resíduos da forma correta, com cestas, tonéis e contêineres, além de recepção, balança e salas onde serão oferecidos cursos focados em reciclagem tanto para catadores quanto para a população. O espaço também receberá paisagismo.

No momento, estão sendo feitos procedimento de raspagem e pintura, além de trabalhos de elétrica e serralheria.

O novo ecoponto fica próximo aos acessos à rodovia BR-101, trecho Niterói-Manilha.

"Pensamos nesse ecoponto para prestar apoio à população do Gradim e região. Queremos implementar mais ecopontos na nossa cidade, atendendo a um pedido do prefeito Capitão Nelson, que entende a importância da coleta seletiva e da sustentabilidade", disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Sobre os ecopontos – Os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

Quando uma pessoa vai ao ecoponto, ela troca os itens recicláveis por dinheiro digital. Nos ecopontos, são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.