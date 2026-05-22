Após tiroteio, 2 corpos são achados no Morro da Babilônia, no Rio. Traficantes do Salgueiro, em SG, teriam participado do confronto

Dois corpos não identificados foram encontrados no Morro da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (21), após uma disputa entre traficantes rivais, que provocou um intenso tiroteio nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira. Segundo a polícia, criminosos ligados ao Comando Vermelho tentaram invadir pela mata que divide as duas comunidades, atualmente dominadas por integrantes do Terceiro Comando Puro.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam disparos na área de mata na parte alta da comunidade. Quando os tiros cessaram, eles localizaram os corpos na localidade conhecida como Caminho do Rosário. Não foi revelado se os homens faziam parte de alguma facção. Mas os setores de Inteligência da área de Segurança Pública do RJ receberam informações que traficantes de comunidades da Zona Sul do Rio e até do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ligados ao CV, teriam se unido para expulsar os traficantes das Comunidades da Babilônia e Complexo da Mangueira, dominados por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

O policiamento da região segue intensificado. A ocorrência foi registrada na 12ª DP. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) recebeu a ocorrência e investiga as mortes. As diligências estão em andamento para apurar os fatos.