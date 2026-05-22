PM prende quatro homens e apreende arma no Jockey, em São Gonçalo
Todo o material arrecadado e os envolvidos foram encaminhados à 74ª DP
min de leitura | Escrito por Redação | 22 de maio de 2026 - 13:33
Nesta sexta-feira (22), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), durante operação de retirada de barricadas na Comunidade do Jockey, em São Gonçalo, prenderam quatro suspeitos e apreenderam uma pistola, um simulacro de arma de fogo e grande quantidade de material entorpecente.
Durante cerco na comunidade, os agentes conseguiram localizar e deter os criminosos, além de apreender o material ilícito.
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Todo o material arrecadado e os envolvidos foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação.