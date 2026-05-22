Criminosos assaltam criança em Marechal Hermes

O crime aconteceu durante a tarde, um pouco antes das 14h - Foto: Divulgação

O crime aconteceu durante a tarde, um pouco antes das 14h - Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência de um assalto a uma criança na Rua Acapu, em Marechal Hermes, no Rio. O crime aconteceu nesta quarta-feira (20), na ação, a vítima teve o seu celular roubado.

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Nas imagens, a menina aparece na calçada quando de repente é abordada por um homem. Logo depois, um segundo criminoso surge em uma motocicleta. Assim que os assaltantes pegam o celular, eles fogem do local. O crime aconteceu durante a tarde, um pouco antes das 14h.





As diligências estão apurando a autoria do crime. Divulgação

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Segundo a Polícia Civil, a 30ª DP (Marechal Hermes) está investigando o caso. As diligências estão apurando a autoria do crime.