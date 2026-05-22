Criminosos assaltam criança em Marechal Hermes
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil
min de leitura | Escrito por Redação | 22 de maio de 2026 - 12:30
Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência de um assalto a uma criança na Rua Acapu, em Marechal Hermes, no Rio. O crime aconteceu nesta quarta-feira (20), na ação, a vítima teve o seu celular roubado.
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Nas imagens, a menina aparece na calçada quando de repente é abordada por um homem. Logo depois, um segundo criminoso surge em uma motocicleta. Assim que os assaltantes pegam o celular, eles fogem do local. O crime aconteceu durante a tarde, um pouco antes das 14h.
Autor: Divulgação
Segundo a Polícia Civil, a 30ª DP (Marechal Hermes) está investigando o caso. As diligências estão apurando a autoria do crime.