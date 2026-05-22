Polícia prende homem acusado de ser autor dos disparos que mataram canoísta em Icaraí

A prisão do acusado conhecido como “Revoltado” foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói - Foto: Reprodução

A prisão do acusado conhecido como “Revoltado” foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói - Foto: Reprodução

O homem apontado como autor dos disparos que mataram o canoísta Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, em um latrocínio ocorrido em Icaraí, Região das Praias da Baía, em Niterói, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21). O crime causou grande comoção na cidade e aconteceu durante uma tentativa de roubo de veículo na madrugada de 7 de abril deste ano.

A prisão do acusado conhecido como “Revoltado” foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), após cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

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Após diligências em diferentes bairros de Niterói e São Gonçalo, o suspeito foi localizado e preso no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu.

O crime

De acordo com a investigação, a vítima havia acabado de sair de um hospital e seguia para casa quando foi abordada por dois homens armados na Rua Dom Bosco, em Icaraí. Ao tentar fugir da abordagem criminosa, Wagner foi atingido por disparos, segundo a polícia, feitos por “Revoltado”. Ferido, ele perdeu o controle do carro e bateu, vindo a óbito. Após o crime, os suspeitos ainda roubaram outro carro para fugir.

* Em atualização