Moradores encontram corpo carbonizado em área de mata em Pendotiba
Equipes do 12º BPM foram acionadas após denúncia
min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 14:04
Moradores do bairro Muriqui Pequeno, em Pendotiba, Niterói, encontraram um corpo carbonizado em uma área de mata da região, na manhã desta quinta-feira (21).
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM se deslocaram para o local após denúncias dos moradores. Os agentes confirmaram a ocorrência por volta das 8h, quando localizaram o cadáver carbonizado.
Até o momento não há informações sobre a identidade e o sexo da vítima. O corpo foi removido e encaminhado para o Porto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC), no Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto.