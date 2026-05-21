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Moradores encontram corpo carbonizado em área de mata em Pendotiba

Equipes do 12º BPM foram acionadas após denúncia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 14:04
Após denúncias de moradores, equipes do 12º BPM localizaram o corpo por volta das 8h
Após denúncias de moradores, equipes do 12º BPM localizaram o corpo por volta das 8h -

Moradores do bairro Muriqui Pequeno, em Pendotiba, Niterói, encontraram um corpo carbonizado em uma área de mata da região, na manhã desta quinta-feira (21).

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM se deslocaram para o local após denúncias dos moradores. Os agentes confirmaram a ocorrência por volta das 8h, quando localizaram o cadáver carbonizado.

Até o momento não há informações sobre a identidade e o sexo da vítima. O corpo foi removido e encaminhado para o Porto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC), no Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto.

Tags:

corpo carbonizado Denuncia de moradores pendotiba niterói Polícia Militar

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