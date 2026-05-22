Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa do Mundo

A Polícia Civil realizou, na noite de quinta-feira (21), a apreensão de aproximadamente 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O material estava escondido no compartimento de carga de um ônibus abordado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que também encontraram milhares de camisas falsificadas da seleção brasileira durante a operação.

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Segundo a corporação, a investigação teve início após informações obtidas pelo setor de inteligência da especializada. O objetivo era impedir que produtos piratas fossem distribuídos no comércio formal do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com os investigadores, a carga seria destinada à capital fluminense e a municípios da Região Metropolitana. Todo o material apreendido passará por perícia técnica antes de ser destruído, já que os itens violam direitos de marca, imagem e também normas de proteção ao consumidor.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das mercadorias falsificadas, além de mapear a rota utilizada para a circulação dos produtos ilegais.