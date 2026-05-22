Polícia prende condenado por tentativa de homicídio em Niterói

Um homem condenado por tentativa de homicídio foi preso nesta quinta-feira (21), em Niterói.

A Polícia Civil informou que o acusado foi encontrado no bairro Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Em nome dele, constava um mandado de prisão preventiva por causa de uma condenação definitiva pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

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O crime aconteceu em 2020, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. Os registros policiais indicam que o homem estava armado enquanto estava em uma festa de aniversário, e depois de uma rápida discussão, disparou contra um casal que participava da comemoração. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima.

De acordo com as autoridades policiais, o homem possuía uma extensa ficha criminal, incluindo anotações por posse irregular de arma de fogo, descumprimento de medida protetiva de urgência, além de ameaça, difamação, estelionato e utilização de documento falso. Em razão dos registros, a Polícia Civil enquadra o homem como um criminoso de alta periculosidade.

A prisão foi realizada por agentes da 72ª DP, no bairro Mutuá, em São Gonçalo, depois de um período de monitoramento e cruzamento de dados do setor de inteligência, que descobriu que o suspeito estava em Niterói. O preso foi encaminhado à sede da distrital para a realização dos procedimentos burocráticos e o registro da ocorrência. Logo depois, o acusado foi conduzido para o sistema prisional do Estado, onde foi cumprida a condenação de 11 anos e 8 meses em regime fechado.