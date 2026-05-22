Cidadania Itinerante acontece em São Miguel no próximo sábado

No próximo sábado (23), das 9h às 13h, moradores de São Miguel e dos bairros próximos poderão participar do projeto Cidadania Itinerante. A ação gratuita vai acontecer na Escola Municipal São Miguel.

Durante o evento, os gonçalenses terão orientações sobre o Bolsa Família e as inscrições para o Minha Casa, Minha Vida; atendimentos com equipes dos CRAS e CREAS; serviços de sub-registro; isenção para segunda via de documentos com o Detran; e informações com as subsecretarias de Políticas Públicas para as Mulheres, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.

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Além disso, o Cidadania Itinerante oferece aferição de pressão arterial, serviços de manicure, barbeiro e recreação para as crianças.

A iniciativa é uma política pública efetiva aprovada por lei que, realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, tem como objetivo levar diferentes serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita.