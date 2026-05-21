Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em conjunto com a Polícia Civil. A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

As investigações apontaram que Deolane teria recebido dinheiro vindo da facção criminosa através de uma empresa de transportes identificada como braço financeiro da cúpula do PCC.

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A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em bens e ativos vinculados à influenciadora. De acordo com os investigadores, os valores apresentam indícios de lavagem de dinheiro e origem não comprovada.

Além de Deolane, a operação também teve como alvo integrantes da alta cúpula do PCC, entre eles Marco Herbas Camacho, o Marcola, apontado como principal liderança da facção. Como ele já está preso, a nova ordem de prisão preventiva deverá ser comunicada ao sistema penitenciário.

No total, foram expedidos seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Os alvos são: Alejandro Camacho, irmão de Marcola; Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha do líder do PCC; Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, outro sobrinho de Marcola; e Everson de Souza, vulgo “Player”, identificado como operador financeiro do PCC.

As últimas semanas da influenciadora foram passadas em Roma, na Itália. Durante esse período, ela teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ela voltou ao Brasil na quarta-feira (20). Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes na casa de Deolane, em Barueri, além de outros endereços relacionados a ela.

Da família da influenciadora, o alvo foi o também influenciador Gilliard Vidal dos Santos, filho de criação da advogada. A ação também teve como alvo um contato que mantém ligação com a facção criminosa.