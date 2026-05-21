Homem foragido da Justiça é preso no Centro de Niterói

A equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito - Foto: Reprodução

A equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito - Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (20), policiais militares realizaram a prisão de um homem considerado foragido da Justiça, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói.

De acordo com a ocorrência, a equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito. Foi montado um cerco tático com apoio os agentes, resultando na abordagem e captura do indivíduo.

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Após consulta no sistema, foram confirmados dois mandados de prisão em aberto contra o acusado. O homem possui antecedentes por homicídio qualificado, furto, roubo, constrangimento ilegal, ameaça e violação de domicílio. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência registrada na 76ª DP.