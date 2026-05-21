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Homem foragido da Justiça é preso no Centro de Niterói

A ocorrência registrada na 76ª DP

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 11:55
A equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito
A equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito -

Na tarde desta quarta-feira (20), policiais militares realizaram a prisão de um homem considerado foragido da Justiça, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói.

De acordo com a ocorrência, a equipe foi alertada pela Sala de Operações após câmeras de monitoramento identificarem o suspeito. Foi montado um cerco tático com apoio os agentes, resultando na abordagem e captura do indivíduo.

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Após consulta no sistema, foram confirmados dois mandados de prisão em aberto contra o acusado. O homem possui antecedentes por homicídio qualificado, furto, roubo, constrangimento ilegal, ameaça e violação de domicílio. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência registrada na 76ª DP.

Tags:

crimes violentos Niterói Polícia Militar Segurança Pública

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