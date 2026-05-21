Polícia Civil prende liderança do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte no Maracanã

Em uma ação estratégica de inteligência, policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, na noite desta quarta-feira (20/05), uma das principais lideranças do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte, identificado como Edenilson Luiz Moura de Melo, conhecido como Chorão. O traficante foi capturado nas proximidades do Maracanã, momentos antes de entrar no estádio para assistir a uma partida de futebol. A prisão foi resultado de um trabalho integrado de monitoramento e troca de informações com a Polícia Civil potiguar.

Apontado como o segundo homem na hierarquia da facção no estado nordestino, o criminoso vinha sendo acompanhado pela Draco há dias. Segundo as investigações, ele alternava sua permanência entre comunidades da Rocinha e do Complexo do Alemão, utilizando essas regiões como esconderijo.

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Com base em levantamentos de inteligência, os agentes identificaram que o traficante estaria no Maracanã para acompanhar a partida desta quarta-feira. A equipe realizou a abordagem no momento em que ele entrava no estádio, pouco antes do início do jogo, impedindo qualquer possibilidade de fuga.

Considerado de alta periculosidade, o criminoso utilizava as redes sociais para ostentar uma rotina de luxo, exibindo joias, festas e armamentos. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

A captura reforça o trabalho permanente da Polícia Civil no combate às facções criminosas, inclusive aquelas com atuação interestadual. A instituição seguirá atuando de forma integrada e estratégica para localizar e prender criminosos que tentam utilizar o Rio de Janeiro como refúgio para escapar das forças de segurança de outros estados.