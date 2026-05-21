Homem é preso por tentativa de homicídio em Niterói e acaba ferido ao tentar fuga

Ao receber voz de prisão, João Victor tentou escapar dos policiais e correu, os agentes precisaram ir atrás dele - Foto: Reprodução

Ao receber voz de prisão, João Victor tentou escapar dos policiais e correu, os agentes precisaram ir atrás dele - Foto: Reprodução

Condenado por tentativa de homicídio qualificado, João Victor Mesquita dos Santos, de 28 anos, foi preso por agentes da 72ª DP (Mutuá), na manhã desta quinta-feira (21), no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo após condenação, da última terça-feira (19), a 11 anos e 8 meses de prisão pelo crime cometido em 2020.

De acordo com as investigações, o caso aconteceu no dia 13 de junho daquele ano, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, após uma discussão de rua envolvendo o namorado da vítima. Durante a confusão, João Victor teria sacado uma arma e atirado na nuca de uma jovem que estava no local.

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Ainda segundo a polícia, ele respondia ao processo em liberdade até a condenação.

No momento da prisão, o acusado tentou fugir, dando início a uma perseguição. Durante a ação, um policial civil sofreu ferimentos e precisou levar pontos. João Victor também teve escoriações leves. Os dois foram encaminhados para atendimento médico e liberados em seguida.

Após receber alta, o condenado foi levado para a 72ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, João Victor também possui anotações criminais por porte ilegal de arma, uso de documento falso e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.