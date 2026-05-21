Homem é preso por tentativa de homicídio em Niterói e acaba ferido ao tentar fuga
O criminoso está respondendo por uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2020
Condenado por tentativa de homicídio qualificado, João Victor Mesquita dos Santos, de 28 anos, foi preso por agentes da 72ª DP (Mutuá), na manhã desta quinta-feira (21), no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói.
Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo após condenação, da última terça-feira (19), a 11 anos e 8 meses de prisão pelo crime cometido em 2020.
De acordo com as investigações, o caso aconteceu no dia 13 de junho daquele ano, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, após uma discussão de rua envolvendo o namorado da vítima. Durante a confusão, João Victor teria sacado uma arma e atirado na nuca de uma jovem que estava no local.
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Ainda segundo a polícia, ele respondia ao processo em liberdade até a condenação.
No momento da prisão, o acusado tentou fugir, dando início a uma perseguição. Durante a ação, um policial civil sofreu ferimentos e precisou levar pontos. João Victor também teve escoriações leves. Os dois foram encaminhados para atendimento médico e liberados em seguida.
Após receber alta, o condenado foi levado para a 72ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, João Victor também possui anotações criminais por porte ilegal de arma, uso de documento falso e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.