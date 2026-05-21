Força-tarefa interdita ferro-velho irregular em Araruama

Durante as operações, a equipe do Detran RJ orienta os proprietários de ferros-velhos a regularizarem seus estabelecimentos junto ao departamento - Foto: Divulgação

Durante as operações, a equipe do Detran RJ orienta os proprietários de ferros-velhos a regularizarem seus estabelecimentos junto ao departamento - Foto: Divulgação

Agentes da Operação Desmonte, força-tarefa para fiscalizar a comercialização de peças e sucatas automotivas, interditaram nesta quarta-feira (20/5) um ferro-velho localizado na Rua Araras, 14, no bairro Bananeiras, em Araruama, na Região dos Lagos.

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O estabelecimento já havia sido fechado pelo Detran RJ em outubro de 2024 por funcionar sem registro junto ao departamento e comercializar peças sem nota fiscal. Na ocasião, o material irregular foi apreendido e o terreno devolvido ao proprietário. No entanto, o responsável retomou as atividades e voltou a operar de forma clandestina.

Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) identificaram risco ambiental no local, com despejo de poluentes diretamente no solo, em uma área de terra batida. As peças e carcaças comercializadas também não possuíam comprovação de origem. Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para empresas recicladoras cadastradas junto ao Detran RJ.

Durante as operações, a equipe do Detran RJ orienta os proprietários de ferros-velhos a regularizarem seus estabelecimentos junto ao departamento. Os comerciantes também são orientados a cadastrar e etiquetar todas as peças comercializadas com QR Code, conforme determina a legislação, garantindo a rastreabilidade dos itens. As peças cadastradas podem ser consultadas na aba Desmonte do site do Detran RJ.

O departamento também disponibiliza uma ouvidoria específica da Diretoria de Desmontagem para recebimento de denúncias, por meio do e-mail ouvidoria.desmonte@detran.rj.gov.br.

O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, destacou a importância das ações de fiscalização para garantir mais segurança aos consumidores.

“As ações de fiscalização têm o objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor na compra de peças usadas e sucatas, além de combater a comercialização irregular e proteger o meio ambiente”, afirmou Sarmento.

Integram a força-tarefa coordenada pelo Detran RJ as polícias Civil e Militar, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a Secretaria de Estado de Fazenda e o Corpo de Bombeiros. A Operação Desmonte já interditou 168 ferros-velhos irregulares em 83 ações realizadas em diferentes regiões do estado.