Flamengo vence Estudiantes em jogo apertado e garante classificação na Libertadores
Rubro-Negro pode ser o primeiro lugar geral e decidir todas as fases em casa
O Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0 nesta quarta-feira (21) no Maracanã, pela Libertadores e garantiu a classificação para as oitavas de final. O gol da vitória foi marcado por Pedro, aos 19 minutos do segundo tempo.
Em jogo truncado e de poucas emoções, o Rubro-Negro controlou a posse no primeiro tempo, mas esbarrou na defesa argentina. A melhor chance veio em pênalti marcado em Bruno Henrique, anulado pelo VAR, que considerou a falta fora da área.
Na etapa final, a pressão aumentou. Aos 19, após erro na saída de Muslera, Pedro limpou a marcação de Eric Meza e bateu rasteiro para fazer 1 a 0. O camisa 9 ainda acertou uma bicicleta perigosa, defendida pelo goleiro uruguaio.
Com o resultado, o Flamengo chegou a 10 pontos e garantiu classificação antecipada às oitavas de final. O time lidera o Grupo A.
O próximo jogo do Flamengo na Libertadores será na terça-feira, 26, às 21h30, contra o Cusco no Maracanã. Antes, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no sábado, 23, às 21h, pelo Brasileirão.