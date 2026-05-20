Botafogo vence o Petrolero e encaminha classificação na Sul-Americana

O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, pela Sul-Americana. O time carioca marcou um gol no primeiro tempo e ampliou com mais dois na etapa final.

Com a vitória, o Alvinegro chegou a 13 pontos no Grupo E, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. O resultado mantém o Botafogo na liderança isolada e muito perto da vaga direta nas oitavas de final.

O clube já havia garantido classificação antecipada, ao menos, ao mata-mata ao vencer o Racing por 2 a 1 no Nilton Santos. Para confirmar o primeiro lugar do grupo e evitar os playoffs contra equipes da Libertadores, basta um empate na última rodada.

Mesmo com desfalques importantes, o Botafogo mostrou força coletiva fora de casa e dominou toda a partida. Medina, Barrera e Gutierrez, contra, marcaram os gols.

O último jogo da fase de grupos será contra o Caracas, no Estádio Nilton Santos.