Operação Asfixia: agentes interditam ferro-velho clandestino no Fonseca, em Niterói

Desde o início do programa até 19 de maio de 2026, a Operação Asfixia consolidou um histórico de 21 operações e 41 estabelecimentos fiscalizados - Foto: Divulgação

Desde o início do programa até 19 de maio de 2026, a Operação Asfixia consolidou um histórico de 21 operações e 41 estabelecimentos fiscalizados - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (19), a 21ª etapa da Operação Asfixia, no bairro do Fonseca. A ação integrada teve como foco principal a fiscalização de ferros-velhos clandestinos e o combate à receptação de materiais oriundos de furtos e roubos. Alinhada estrategicamente à presença da Prefeitura Móvel no Fonseca, a iniciativa amplia a sensação de segurança e aproxima os serviços essenciais da administração municipal da população da Zona Norte.

A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e contou com a atuação conjunta do Núcleo de Ações Integradas do GGIM, das delegacias da 77ª DP (Icaraí) e 78ª DP (Fonseca), do 12º BPM (Niterói), da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARHS), da FIPO/SEOP, da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Municipal (CAT/GCM) e da CLIN.

Durante a ação, um estabelecimento irregular localizado na Rua Bonfim foi interditado pela Vigilância Sanitária por irregularidades administrativas e sanitárias, além de sofrer sanções ambientais que determinaram o encerramento imediato das atividades. Paralelamente, as equipes da força-tarefa estiveram no Morro do Abacaxi para verificar a interdição de um grande ferro-velho desmantelado em 2025, constatando o encerramento definitivo das atividades no local.

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O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, detalhou o impacto técnico e operacional da iniciativa no enfraquecimento do crime organizado.

“A Operação Asfixia atua diretamente no enfraquecimento da cadeia de receptação que incentiva furtos e roubos na cidade. Estamos avançando com inteligência, integração e presença territorial, especialmente em regiões contempladas pela Prefeitura Móvel no Fonseca, aproximando o poder público da população e promovendo ordem urbana e segurança pública”, explicou Ordacgy.

O comandante do 12º BPM, tenente-coronel Júlio César da Silva Castro, ressaltou o impacto das ações integradas no combate à criminalidade. “Quando combatemos estabelecimentos clandestinos que funcionam à margem da lei, também atingimos financeiramente estruturas criminosas que se beneficiam da receptação. Essa integração entre Prefeitura e forças de segurança é fundamental para reduzir os índices criminais e aumentar a sensação de segurança da população”, declarou ele.

Desde o início do programa até 19 de maio de 2026, a Operação Asfixia consolidou um histórico de 21 operações e 41 estabelecimentos fiscalizados, resultando em 18 pessoas presas ou conduzidas à delegacia, 21 interdições e 28 autuações, intimações ou notificações.

Ao longo das ações, as equipes realizaram apreensões acumuladas de 13 máquinas de jogos de azar, 12 quilos de fios de cobre, 28 botijões de gás, uma balança utilizada para pesagem de objetos, 51 cápsulas deflagradas e duas munições intactas de calibre 9 milímetros.

O delegado titular da 78ª DP (Fonseca), Fabio Pacifico, enfatizou o caráter contínuo da operação.

3ed“Essas operações não são ações isoladas. Trata-se de uma política permanente de fiscalização e inteligência, voltada ao ordenamento urbano e ao combate às atividades ilícitas que utilizam estabelecimentos irregulares como suporte operacional”, ressaltou Pacífico.

Já o delegado titular da 77ª DP (Icaraí), Claudio Ascoli, destacou que o trabalho conjunto amplia a capacidade investigativa e operacional das instituições.

“A atuação integrada permite identificar pontos utilizados para circulação de materiais de origem ilícita, fortalecendo o enfrentamento à receptação e aos crimes patrimoniais que impactam diretamente o cotidiano da população”, afirmou Ascoli.

O balanço aponta ainda para a recuperação de um veículo, uma bicicleta e uma motocicleta Biz com sinais de roubo ou furto, além da apreensão de dois motores adulterados, da retenção de outra motocicleta com materiais de origem duvidosa, da autuação de um veículo por irregularidade administrativa e da aplicação de penalidades financeiras com multas nos valores de R$ 37.651,74 e R$ 12.550,58.