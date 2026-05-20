Com a baixa de Danilo e Barbosa, Botafogo teme outros desfalques após da Copa

A diretoria do time acredita que na pausa da Copa poderão chegar possíveis investidores para solucionar a crise da SAF - Foto: Divulgação

A diretoria do time acredita que na pausa da Copa poderão chegar possíveis investidores para solucionar a crise da SAF - Foto: Divulgação

Além de enfrentar uma crise interna, o Botafogo deverá enfrentar mudanças no elenco depois da Copa do Mundo de 2026. A saída de Alexander Barboza é definitiva e a de Danilo é muito provável, o Alvinegro ainda tem chances de perder mais jogadores, segundo as informações divulgadas no portal “ge”.

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Além dos desfalques, o Botafogo ainda precisa resolver a situação com o “transfer ban” da Fifa por conta da inadimplência em relação a pagamentos atrasados em operações de compra. Em decorrência dessa situação delicada, o clube não poderá reforçar o elenco para a temporada que está em andamento.

A diretoria do time acredita que na pausa da Copa poderão chegar possíveis investidores para solucionar a crise da SAF. No entanto, o elenco não tem grandes expectativas com essa possibilidade, visto que os direitos de imagem de abril ainda estão com atrasos e há a previsão de novo atraso em maio, além de dívidas com empresários.

O Botafogo atualmente ocupa a nona colocação do Brasileirão e conseguiu se classificar para a próxima fase na Sul-Americana.