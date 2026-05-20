Ferrugem posta foto sem camisa e mostra corpo após perder mais de 45 kg

O cantor Ferrugem, de 37 anos, segue focado nos treinos e em manter uma alimentação balanceada. O músico publicou uma foto sem camisa nas redes sociais, para mostrar sua mudança física desde quando decidiu mudar seus hábitos de vida.

Vale lembra que o pagodeiro chegou a pesar 130 kg e já conseguiu eliminar mais de 45 kg. Mas o desafio não foi realizado sozinho, já que Ferrugem teve a companhia da esposa, Thaís Vasconcelhos, de 32 anos, que entrou junto do marido nesse projeto em prol da saúde e já emagreceu mais de 40 kg. Ela vem compartilhando os resultados nas redes sociais.

Ferrugem antes e depois de perder mais de 45 kg | Foto: Reprodução/Instagram

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Sobre a perda de peso, Ferrugem já falou, com bom humor, que antes não conseguia enxergar o próprio órgão genital. "Eu não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado. Hoje em dia tu vê bonitão”, comentou em participação no Podpah, há três anos.