MPRJ denuncia policial civil pela morte de passageira de carro de aplicativo em Jacarepaguá

Após o desentendimento, Frede Uilson atirou em direção ao carro de aplicativo, atingindo Thamires, que era passageira e estava sentada no banco traseiro - Foto: Divulgação

Após o desentendimento, Frede Uilson atirou em direção ao carro de aplicativo, atingindo Thamires, que era passageira e estava sentada no banco traseiro - Foto: Divulgação

A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro denunciou, nesta terça-feira (19/05), o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus pela morte da designer de sobrancelhas Thamires Rodrigues de Souza de Jesus, após uma discussão de trânsito no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o policial discutiu com um motorista de aplicativo depois que uma manobra bloqueou a passagem do carro que ele dirigia. Após o desentendimento, Frede Uilson atirou em direção ao carro de aplicativo, atingindo Thamires, que era passageira e estava sentada no banco traseiro. A designer foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ainda de acordo com o MPRJ, o crime foi cometido por motivo fútil, devido a uma simples discussão de trânsito, e a vítima não teve chance de defesa. A denúncia aponta que o tiro colocou outras pessoas em risco, já que foi feito em via pública movimentada, com uma arma de uso restrito.

A Promotoria requer que o policial civil seja julgado pelo Tribunal do Júri e solicita a prisão preventiva de Frede Uilson como medida de garantia da ordem pública. O MPRJ pede, ainda, indenização mínima de R$ 100 mil para a família da vítima.