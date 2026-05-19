Polícia Civil prende integrante do Comando Vermelho (CV) envolvido com diversos roubos de veículos em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta terça-feira (19), um integrante da facção criminosa Comando Vermelho apontado como autor de diversos roubos na Região Metropolitana do Rio. Ele foi localizado e detido na casa de parentes no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, após trabalho de inteligência e monitoramento.

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De acordo com as investigações, o criminoso praticou roubos de maneira contumaz no município de São Gonçalo, sempre portando arma de fogo e agindo na companhia de outro comparsa. Em um dos roubos, o homem simulou que queria comprar uma motocicleta anunciada em um site de vendas e atraiu a vítima para um trecho da Rodovia Amaral Peixoto. No local, ele anunciou o assalto, agrediu a vítima e subtraiu o veículo.

Ainda segundo o apurado, o preso integrava o tráfico da Comunidade da Mangueirinha, no bairro Tribobó, também em São Gonçalo. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória por roubo majorado. Segundo os agentes, ele já havia sido preso em flagrante durante uma operação policial na comunidade, portando grande quantidade de drogas e uma pistola com numeração raspada.