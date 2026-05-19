MMSG mobiliza população no 18 de Maio pelo combate ao abuso e à exploração sexual infantil

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, realizou, na segunda-feira (18/5), uma grande mobilização na Praça Luiz Palmier, no Centro de São Gonçalo, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Além do Projeto NEACA Tecendo Redes, a ação contou com a participação dos projetos RECRIA, NACA/SG, JP Vive, Vozes Periféricas e Protagonismo das Mulheres Negras das Periferias de SG, reunindo cerca de 50 profissionais, associadas, colaboradoras e integrantes da instituição, que ocuparam a praça, ruas adjacentes e semáforos com distribuição de panfletos informativos, orientações técnicas e conscientização da população sobre a prevenção às violências contra crianças e adolescentes.

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Além das barracas de atendimento, a mobilização também teve falas públicas, gritos de ordem e atividades educativas voltadas para sensibilizar a sociedade sobre a importância da denúncia, da proteção integral e do fortalecimento da rede de apoio às vítimas.

Luta pelos direitos das crianças e adolescentes

De acordo com a gestora do MMSG, Marisa Chaves, o 18 de Maio representa uma data histórica de luta pelos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, marcada pelo assassinato da menina Araceli, na década de 1970.

Marisa também relembrou os seis anos da morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, morto aos 14 anos durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo ela, a mobilização também busca reforçar o pedido de justiça e o enfrentamento ao racismo e à violência nos territórios periféricos.

“Queremos que o 18 de Maio seja um dia de luta não apenas pela memória de Araceli, mas também por João Pedro e tantas crianças e adolescentes vítimas da violência. Seguimos nas ruas há mais de 20 anos realizando essas mobilizações, levando informação e acolhimento à população”, destacou.

A ação contou com representantes da Área Social da Petrobras, que ressaltaram a importância da ação para ampliar o acesso da população às informações sobre denúncia e acolhimento.

Desde 1989, em defesa dos Direitos Humanos

MMSG é uma entidade da sociedade civil, que atua sem fins lucrativos, fundada há 37 anos (1989), cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. A instituição trabalha em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de diversas formas de violências, seja no âmbito doméstico ou extrafamiliar, ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.

Além de ajuda internacional da ‘Brazil Foundation’ e a Fundação Rare Beauty, o MMSG recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, CEDAE, Fundação Banco do Brasil e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.

Em caso de ajuda ou interesse em associar-se à instituição, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:

SG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)