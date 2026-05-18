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Mulher é libertada após ser mantida refém na Pavuna; suspeito fugiu

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam buscas na região para localizar o suspeito

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de maio de 2026 - 16:53
Alameda Pica-Paus, na Pavuna, Zona Norte do Rio
Alameda Pica-Paus, na Pavuna, Zona Norte do Rio -

Uma mulher foi mantida refém por um homem dentro de uma casa na Alameda Pica-Paus, na Pavuna, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (18). A vítima foi libertada por volta das 12h40, mas o suspeito conseguiu fugir do local.

Segundo informações iniciais, o caso começou após uma discussão entre o casal. O homem, que já esteve preso, atualmente cumpre liberdade provisória. A vítima trabalha na equipe de limpeza do Piscinão de Ramos.

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De acordo com a polícia, a principal motivação do crime seria ciúmes. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam buscas na região para localizar o suspeito.

Tags:

Batalhão de Operações Especiais ciumes liberdade provisória Polícia Civil refém zona norte

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