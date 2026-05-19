Turistas estadunidenses são assaltados no Rio de Janeiro

Um grupo de turistas estadunidenses foi assaltado, na madrugada desta terça-feira (19), enquanto passavam pela subida do Elevado Paulo de Frontin, localizado na Região Central do Rio. Durante a abordagem, uma das vítimas ainda foi agredida e precisou ser levada ao Hospital Municipal Miguel Couto.

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De acordo com as informações divulgadas, os turistas estavam voltando da Pedra do Sal, local onde acontecem festas e rodas de samba na Zona Portuária, e seguiam em direção a Zona Sul da cidade, especificamente São Conrado.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 23° BPM (Leblon) foram acionados pelo motorista que transportava os estrangeiros no momento do assalto. Ele relatou à equipe policial que foi até o local do crime, que o grupo havia sido vítima de roubo.

A vítima que foi agredida recebeu atendimento médico, mas acabou sendo liberado pouco tempo depois, visto que seus ferimentos não foram graves. Os estadunidenses prestaram depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), que é a responsável por investigar o caso.