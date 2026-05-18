Loja de eletrônicos é invadida e furtada em Icaraí, Niterói

Uma loja de eletrônicos foi arrombada na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, Niterói, na madrugada desta segunda-feira (18). O crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil. As atividades do estabelecimento não ocorrerão ao longo do dia.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, e revelam o acusado forçando a entrada na loja por volta das 3h52. As imagens mostram o homem tentando remover a fechadura da porta de vidro, e a quebrando totalmente com chutes, apesar do risco de se ferir.

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Logo depois, ele entrou no local e furtou uma bicicleta elétrica, dois iPhones, além de muitos acessórios eletrônicos como capas e carregadores. Uma segunda câmera mostra o suspeito mexendo em prateleiras pouco antes de fugir.

A ocorrência está sendo investigada pela 77ª DP (Icaraí). Através de nota, a Polícia Civil disse que policiais procuram por imagens de câmeras de segurança, e também operam de outras formas para tentar identificar o invasor.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), policiais militares não foram acionados para o caso. Entretanto, a PM alega que operando de maneira assídua na área de Icaraí, através de patrulhamentos dos setores, viaturas do Ras Voluntário e Motopatrulhas.

Ainda de acordo com a nota, a corporação menciona ação conjunta com demais órgãos, como o Projeto Segurança Presente e Proeis Niterói, posicionando viaturas em locais estratégicos, buscando minimizar os índices de crimes na localidade.