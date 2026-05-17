Monitoras são ouvidas na delegacia após denúncias em creche de São Gonçalo

Pais de alunos da Creche Cantinho do Céu, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, vão realizar uma manifestação na manhã desta segunda-feira (18) após denúncias de agressões e supostos maus-tratos contra crianças dentro da unidade particular. O protesto deve acontecer em frente à creche.

As denúncias começaram a circular entre responsáveis por meio de vídeos, áudios e relatos compartilhados em grupos de mensagens. Segundo os pais, as imagens mostram situações de agressões físicas, castigos e tratamento inadequado com as crianças.

Entre os relatos apresentados pelos responsáveis estão denúncias de tapas, puxões de cabelo e episódios envolvendo crianças colocadas de castigo. Também há questionamentos sobre a estrutura da unidade e as condições oferecidas aos alunos.

Alguns pais afirmam que passaram a desconfiar da rotina na creche após mudanças no comportamento dos filhos, como medo de frequentar o local, choro constante e resistência para permanecer na unidade.

Além das denúncias de agressões, ex-funcionários e responsáveis também apontam supostas irregularidades na estrutura do espaço, como falta de materiais básicos, itens de higiene e locais adequados para descanso das crianças.

Na última sexta-feira (15), monitoras citadas nas denúncias foram levadas para prestar depoimento na 74ª DP (Alcântara) e liberadas após serem ouvidas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que informou estar analisando imagens e realizando diligências.

Em nota, a direção da creche informou que não concorda com as condutas denunciadas e afirmou que as funcionárias envolvidas foram afastadas das atividades. A unidade também declarou que está colaborando com as investigações e informou que os responsáveis que desejarem poderão solicitar ressarcimento dos valores pagos.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a creche não possui convênio com o município e acrescentou que o Conselho Municipal de Educação será acionado para avaliar a situação da unidade.