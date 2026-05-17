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Monitoras são ouvidas na delegacia após denúncias em creche de São Gonçalo

Entre os relatos apresentados pelos responsáveis estão denúncias de tapas, puxões de cabelo e episódios envolvendo crianças colocadas de castigo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de maio de 2026 - 16:00
Vídeo que circula nas redes sociais mostra episódios de maus tratos
Vídeo que circula nas redes sociais mostra episódios de maus tratos -

Pais de alunos da Creche Cantinho do Céu, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, vão realizar uma manifestação na manhã desta segunda-feira (18) após denúncias de agressões e supostos maus-tratos contra crianças dentro da unidade particular. O protesto deve acontecer em frente à creche.

As denúncias começaram a circular entre responsáveis por meio de vídeos, áudios e relatos compartilhados em grupos de mensagens. Segundo os pais, as imagens mostram situações de agressões físicas, castigos e tratamento inadequado com as crianças.

Entre os relatos apresentados pelos responsáveis estão denúncias de tapas, puxões de cabelo e episódios envolvendo crianças colocadas de castigo. Também há questionamentos sobre a estrutura da unidade e as condições oferecidas aos alunos.

Alguns pais afirmam que passaram a desconfiar da rotina na creche após mudanças no comportamento dos filhos, como medo de frequentar o local, choro constante e resistência para permanecer na unidade.

Além das denúncias de agressões, ex-funcionários e responsáveis também apontam supostas irregularidades na estrutura do espaço, como falta de materiais básicos, itens de higiene e locais adequados para descanso das crianças.

Na última sexta-feira (15), monitoras citadas nas denúncias foram levadas para prestar depoimento na 74ª DP (Alcântara) e liberadas após serem ouvidas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que informou estar analisando imagens e realizando diligências.

Em nota, a direção da creche informou que não concorda com as condutas denunciadas e afirmou que as funcionárias envolvidas foram afastadas das atividades. A unidade também declarou que está colaborando com as investigações e informou que os responsáveis que desejarem poderão solicitar ressarcimento dos valores pagos.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a creche não possui convênio com o município e acrescentou que o Conselho Municipal de Educação será acionado para avaliar a situação da unidade.

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