Maricá avança em projeto de transporte aquaviário gratuito nas lagoas com o 'Vermelhinho das Águas'

Técnicos do governo federal estiveram em Maricá, na última semana, para avançar nos estudos de implantação de um sistema de transporte aquaviário gratuito pelas lagoas do município.

Batizado de “Vermelhinho das Águas”, o projeto pretende conectar diferentes regiões da cidade por meio de embarcações públicas, em referência ao tradicional ônibus vermelho que já integra o transporte municipal.

A visita técnica foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Secretaria de Pesca do município. Durante a agenda, a equipe percorreu áreas do Complexo Lagunar para mapear pontos utilizados por pescadores e comunidades ribeirinhas.

O objetivo é garantir que as futuras rotas aquaviárias sejam planejadas sem impactar a atividade pesqueira e a rotina das famílias que dependem das lagoas para trabalhar e viver.

Os trabalhos de campo foram conduzidos por Marco Aurélio Correia de Souza, coordenador-geral de Operações Aquaviárias do DNIT, e Mauro Medeiros, chefe do Serviço de Engenharia Aquaviária no Rio de Janeiro, acompanhados por técnicos especializados.

Segundo Mauro Medeiros, o diálogo com as comunidades locais é considerado essencial para a construção do projeto.

Pela Codemar, o diretor de Obras e Projetos, Rodrigo Correa, destacou a importância da parceria com a Secretaria de Pesca e com as cooperativas locais para viabilizar as visitas técnicas e o levantamento das informações necessárias.

A Secretaria de Pesca foi representada pelo subsecretário Darcio Marins. Os estudos seguem em fase de viabilidade técnica e operacional. A proposta prevê a criação de rotas aquaviárias gratuitas ligando diferentes pontos de Maricá exclusivamente pelas águas do sistema lagunar, ampliando as opções de mobilidade urbana no município.