Niterói registra queda em índices de criminalidade no mês de abril

Niterói teve redução de indicadores de criminalidade em abril deste ano, de acordo com o Observatório de Segurança do município. Os dados têm como base os registros de ocorrências das delegacias e atividades operacionais do 12º Batalhão da Polícia Militar, e são uma prévia dos números que serão consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado.

Houve uma redução de 50% nos roubos de rua, que caíram de 113 em abril de 2025 para 56 em abril de 2026. Trata-se do menor número de roubos de rua desde que os indicadores começaram a ser divulgados em 2003.

Niterói não registrou nenhum caso de roubo de carga em abril deste ano. Em São Gonçalo, os roubos de carga passaram de 6 em abril de 2025 para 31 em abril deste ano.

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“Queria agradecer a todos os coordenadores do Pacto Niterói Contra a Violência e também às forças de segurança pública que atuam em nossa cidade. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e as forças federais. Vamos continuar firmes. Sabemos que temos problemas e desafios na área de segurança em Niterói, especialmente na região do Fonseca, que tem sofrido com a migração de criminosos vindos do Rio de Janeiro. Estamos atentos e vamos continuar firmes apoiando as forças policiais, cooperando e cobrando para a resolução dos problemas”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Em relação à letalidade, foram registrados dois casos de homicídio em Niterói em abril deste ano. São Gonçalo teve 12 homicídios no mesmo mês. Niterói registrou 29 roubos de veículos em abril de 2026, no mesmo período, São Gonçalo registrou 271 veículos roubados.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, reforçou que a redução nos índices de criminalidade é resultado de uma estratégia que une planejamento integrado, inteligência e tecnologia.

“A Secretaria de Ordem Pública atua em total sinergia com as forças policiais e a Guarda Municipal, direcionando o patrulhamento a partir dos alertas gerados pela tecnologia do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Esse ecossistema integrado nos permite antecipar cenários, auxiliar no aumento do número de prisões em flagrante e dar uma resposta rápida e eficiente para a sociedade”, disse Gilson Chagas.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, ressaltou que a integração é fundamental para os bons resultados de Niterói.

“Os resultados positivos na redução dos índices de criminalidade em Niterói são fruto de uma política séria de integração entre as forças de segurança, investimento contínuo em tecnologia e valorização das instituições policiais. A utilização de inteligência, monitoramento e ações coordenadas tem permitido respostas mais rápidas, eficientes e estratégicas no enfrentamento à criminalidade. Esse avanço representa uma cidade onde a população volta a sentir segurança para viver, trabalhar e circular com tranquilidade”, explicou Felipe Ordacgy.

Lançado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência estruturou a política municipal de segurança em cinco eixos: redução de mortes violentas, redução de roubos, proteção de jovens e crianças, redução da perturbação do sossego e melhoria da sensação de segurança.

O município já prepara a segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, que amplia o escopo das ações para novos eixos estratégicos, como enfrentamento ao recrutamento de jovens pelo crime organizado, combate à violência contra a mulher, redução da violência no trânsito e enfrentamento a crimes do cotidiano.

"Os resultados alcançados em Niterói demonstram a efetividade da integração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais. O trabalho conjunto tem sido fundamental para a redução dos índices criminais e o fortalecimento da segurança pública no município”, afirmou o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Júlio César da Silva Castro.