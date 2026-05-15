Seleção Brasileira: Ancelotti tem contrato renovado até 2030

Com vitórias acumuladas em seu histórico na Europa, Carlo Ancelotti está entre os nomes da lista de técnicos mais vitoriosos na história do futebol - Foto: Reprodução/CBF

Com vitórias acumuladas em seu histórico na Europa, Carlo Ancelotti está entre os nomes da lista de técnicos mais vitoriosos na história do futebol - Foto: Reprodução/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde dessa quinta-feira (14), a renovação do contrato do técnico italiano Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira. Ancelotti deve permanecer no cargo até 2030.

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A decisão de renovação mostra uma confiança da CBF com o trabalho realizado pelo técnico até o momento, visto que a seleção ainda nem disputou a Copa do Mundo, o que pode parecer uma iniciativa precoce por parte da instituição.

Com vitórias acumuladas em seu histórico na Europa, Carlo Ancelotti está entre os nomes da lista de técnicos mais vitoriosos na história do futebol. Com a seleção brasileira, ele realiza um trabalho de reestruturação da equipe, integrando novos nomes no elenco e mantendo jogadores fundamentais e consolidados.

Samir Xaud, presidente da CBF, celebrou a renovação do contrato do treinador, acreditando que a extensão do acordo demonstra uma construção para um futebol de alto nível.

No perfil da CBF, um comunicado oficial de Ancelotti foi publicado, em que ele agradece o carinho recebido dos brasileiros e a confiança da instituição no trabalho apresentado.

“Desde que cheguei no Brasil, entendi melhor o que o futebol significa para este país“, disse o técnico, no comunicado oficial.