Washington Quaquá negocia instalação de data center do BTG Pactual em Maricá

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, iniciou conversas para viabilizar a instalação de um data center do BTG Pactual no município. A conversa aconteceu com o banqueiro André Esteves durante um evento promovido pelo Financial Times e pela revista Veja, em Nova York.

Segundo Quaquá, a participação de Maricá no encontro internacional faz parte da estratégia da prefeitura de ampliar a presença da cidade no cenário econômico global, atraindo novos investimentos. O prefeito destacou ainda que Maricá foi o único município brasileiro presente nos debates realizados no evento.

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“Meus amigos, Maricá foi o único município brasileiro presente no grande debate econômico promovido pela Revista Veja em Nova York! Sabe o que isso significa? Que nossa cidade já é respeitada e observada pelos maiores empresários e investidores do mundo! Iniciamos conversas importantes e estamos no centro da economia mundial!”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

De acordo com o prefeito, André Esteves demonstrou interesse em discutir a implantação de um centro de dados do banco na cidade. O prefeito afirmou que a iniciativa integra o plano de transformar Maricá em um polo de inovação, tecnologia e grandes investimentos.

“Conversei com André Esteves, que citou Maricá como um bom exemplo em sua fala, e falamos sobre a criação de um data center do BTG Pactual na nossa cidade. Maricá vai se transformar em uma das grandes cidades do mundo. E essa revolução já começou!”, completou Quaquá.