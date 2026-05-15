Acusado de homicídio e extorsão em São Gonçalo é preso pela DHNSG em SP

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) capturaram, nesta quinta-feira (14/05), o homem que matou Rogério Dias Ignácio estrangulado, após o obrigar a fazer transferências bancárias. O criminoso foi preso no bairro Santo Amaro, em São Paulo, após intenso trabalho de inteligência da unidade.

As investigações apontaram que o assassino conheceu a vítima entre os dias 21 e 22 de fevereiro deste ano, nas proximidades do Sambódromo, na Região Central do Rio. Na ocasião, após um convite da vítima, a dupla foi para a casa dela, localizada no bairro Miriambi, em São Gonçalo. Segundo os agentes, após consumirem bebidas alcoólicas na residência, o criminoso teria amarrado e estrangulado a vítima, a obrigando a realizar transferências bancárias. Em seguida, o criminoso asfixiou Rogério até a morte.

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O cadáver da vítima foi encontrado no dia 2 de março, ainda no próprio endereço. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata e identificaram o autor do crime. Em trabalhos de monitoramento, o bandido, natural da Bahia, foi localizado em São Paulo. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. No momento da captura, agentes apreenderam o aparelho celular da vítima em posse do criminoso.