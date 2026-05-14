Flamengo perde para o Vitória e está fora da Copa do Brasil

O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (14), o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória, no Barradão, em Salvador, e acabou dando adeus à competição ainda na quinta fase. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, o time carioca acabou superado no placar agregado por 3 a 2.

Empurrado pela torcida, o Vitória abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Erick recebeu na intermediária, arriscou de longe e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Rossi.

Após sofrer o gol, o Flamengo passou a dominar a posse de bola e pressionar em busca do empate. A equipe carioca criou diversas oportunidades, mas esbarrou na falta de pontaria e nas boas defesas do goleiro Lucas Arcanjo, um dos destaques da partida.

No segundo tempo, o panorama se repetiu: o Flamengo seguiu no ataque, enquanto o Vitória apostava nos contra-ataques e na força defensiva para segurar o resultado.

Aos 17 minutos da etapa final, veio o gol decisivo. Após rebote dentro da área, Luan Cândido apareceu livre e bateu de primeira para ampliar o marcador e garantir a classificação dos baianos para as oitavas de final.

Depois do segundo gol, o Vitória recuou de vez e administrou a vantagem até o apito final. O Flamengo ainda tentou pressionar nos minutos finais, acumulando chances, mas sem conseguir balançar as redes.

Com o resultado, o Vitória avança às oitavas de final da Copa do Brasil e agora aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário. Já o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.