Fatoka, chefe do tráfico na Paraíba, é procurado após se esconder no Complexo do Alemão

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta sexta-feira (15), um cartaz para auxiliar nas investigações do Departamento de Inteligência da Polícia Militar da Paraíba (DINTEL) e para ajudar as Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, a fim de obter informações que levem à localização e prisão do principal líder, ligado à Organização Criminosa Comando Vermelho (CV) do Estado da Paraíba/PB, Flávio de Lima Monteiro, vulgo “Fatoka”, de 43 anos.

Escondido no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, o criminoso comanda o tráfico de drogas na cidade de Cabedelo na Paraíba, à distância, de onde dita as regras e interfere na rotina dos moradores. Relatórios recentes da Polícia Federal mostraram que ele ordenava execuções de rivais, coordenava a venda de drogas e monitorava a cidade de Cabedelo através de câmeras clandestinas instaladas pelo crime organizado.

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Investigações da Operação Leonardo, em maio de 2026, revelaram que “Fatoka” teria participação em um esquema de interferência nas eleições e infiltração na administração pública de Cabedelo. O núcleo é coordenado a partir do Rio de Janeiro. A ramificação utiliza empresas fantasmas e de fachada para movimentar volumes financeiros milionários, sem lastro em capacidade econômica declarada e para lavar dinheiro proveniente do tráfico.

O traficante iniciou no crime se aliando à facção criminosa Nova Okaida ou Tropa do Vaqueirinho, que é uma facção dissidente criada em 2019 na Paraíba. Originada da Okaida/Okaida RB, a organização trava uma intensa guerra por território na Grande João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bayeux e áreas rurais contra grupos rivais, como o Comando Vermelho (CV), resultando em aumento de homicídios e violência no estado. Depois fundou e começou a comandar a sua própria facção a “Tropa do Amigão”, e se aliou a um dos braços do Comando Vermelho, se tornando um dos mais importantes líderes do CV, naquele estado.

Contra ele, constam 18 mandados de prisão por tráfico, homicídios e organização criminosa. Ele foi um dos 92 presos que fugiram durante uma rebelião na Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, a PB1, em 2018. Meses depois da fuga, Fatoka foi localizado em Alagoas e preso novamente. Em 2022, ele conseguiu uma medida judicial para liberdade com tornozeleira eletrônica. No mesmo dia em que o dispositivo foi instalado, ele o rompeu e fugiu para o Rio de Janeiro, indo direto para o Complexo do Alemão.

Ele vive no Rio, com uma documentação falsa. Em sua casa há um fundo falso feito por um artesão especialista em esconderijos na comunidade. Sempre que há aproximação policial ele se esconde nele. “Fatoka” jamais foi visto fora da comunidade, mesmo seus familiares mais próximos sendo visto em passeios além dos limites da comunidade.

Segundo investigações, com “Fatoka” estariam também escondidos no Rio, o traficante David Ferreira da Costa, de 31 anos. Apelidado de "Mago David", ele é considerado pela polícia como chefe do núcleo operacional (subnúcleos) do Comando Vermelho na Paraíba e atuava principalmente em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Ele foi alvo da operação da Polícia Civil que bloqueou R$ 125 milhões do grupo e prendeu 24 pessoas, em setembro deste ano. Ao todo são oito mandados de prisão em aberto contra David, também por diversos crimes, entre eles lavagem ou ocultação de bens, associação para o tráfico de drogas, integrar facção criminosa, entre outros.

Outro criminoso que faz parte do núcleo operacional é Samuel Lima de Souza, vulgo “Gordo Samuel”, de 25 anos, que também possui oito mandados de prisão pelos mais diversos crimes.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido