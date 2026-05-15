Guarda Municipal efetua prisão com auxílio das câmeras de monitoramento com reconhecimento facial

Um homem que estava foragido da Justiça foi preso pelos agentes da Guarda Municipal nesta manhã de quarta-feira (14), após ser reconhecido pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Ele foi preso enquanto descia de um ônibus no Alcântara.

Assim que as câmeras identificaram o suspeito, os agentes da Guarda foram notificados e se encaminharam ao local. A ação foi realizada em parceria com policiais militares do Segurança Presente. Após a checagem dos fatos, foi constatado que havia um mandado de prisão pelo crime de roubo em aberto contra o acusado, que foi preso, sendo encaminhado inicialmente para a 74ª DP (Alcântara) e, posteriormente, para a 73ª DP (Neves). Com a prisão, ele voltou ao sistema prisional em regime fechado.

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Sobre o sistema de reconhecimento facial – Essa é apenas uma das prisões realizadas pelo sistema de reconhecimento facial, implementado em parceria com a Polícia Militar. O sistema visa integrar inteligência e tecnologia com o objetivo de proteger os cidadãos e aumentar a eficiência das forças de segurança, garantindo maior cobertura e agilidade nas operações.

O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Quando as câmeras flagram um possível foragido e emitem um alerta, os agentes da CSSG comunicam aos agentes de segurança (Guarda Municipal ou Polícia Militar), que vão até o local e montam um cerco tático para deter o suspeito.

Após abordagem, pede-se o documento do suspeito, verificando se é o mesmo nome que consta no sistema judicial e se há similaridades físicas com a foto do sistema. Em caso positivo, ele é levado para a delegacia mais próxima, que confirma o mandado de prisão e o suspeito permanece preso.

Caso seja constatado, durante a abordagem, que a pessoa não é foragida da Justiça, ela é imediatamente liberada, sem a necessidade de ir até uma delegacia. Os documentos apresentados também são verificados na abordagem para constatar se são verdadeiros ou não.