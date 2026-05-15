Em agendas pelo interior, Douglas Ruas destaca ações para impulsionar o desenvolvimento regional

O deputado esteve em Petrópolis onde se reuniu com representantes de diversos setores para debater desafios locais e alinhar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da cidade - Foto: Divulgação

O deputado esteve em Petrópolis onde se reuniu com representantes de diversos setores para debater desafios locais e alinhar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da cidade - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Douglas Ruas, cumpriu agendas nas regiões Sul Fluminense e Serrana nesta quinta-feira (14/05), ouvindo demandas, dialogando com lideranças locais e gestores, acompanhando de perto ações estruturantes voltadas ao desenvolvimento regional.

"O desenvolvimento do interior passa por planejamento, responsabilidade fiscal e investimentos que criem oportunidades concretas para a população. Estamos ouvindo moradores de cada região e construindo soluções que façam o estado crescer de forma equilibrada", disse o deputado.

Durante as visitas, Douglas destacou os desafios enfrentados à frente da Assembleia Legislativa, sobretudo na busca pelo equilíbrio fiscal do estado. Nesta semana, o parlamentar criou uma comissão especial voltada à contenção de gastos e ao acompanhamento permanente da evolução das despesas públicas estaduais.

A primeira parada foi em Paraíba do Sul, onde visitou obras de recapeamento que realizou enquanto era secretário de Estado das Cidades, e participou de um café da manhã com o prefeito do município, Julio Canelinha; com o prefeito de Paty do Alferes, Julio Avelino; e com o pré-candidato ao Senado, Cláudio Castro, além de moradores e lideranças locais. Durante o encontro, destacou a importância estratégica da região, considerada uma das áreas com maior potencial de crescimento do estado.

A primeira parada foi em Paraíba do Sul, onde visitou obras de recapeamento que realizou enquanto era secretário de Estado das Cidades | Foto: Divulgação

Além da vocação turística, o Sul Fluminense reúne um dos mais importantes polos industriais do interior fluminense. Douglas reforçou que pretende buscar incentivos e melhorias logísticas capazes de atrair novos investimentos e ampliar a geração de emprego e renda.

Na sequência, o deputado seguiu para Petrópolis, onde se reuniu com representantes de diversos setores para debater desafios locais e alinhar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da cidade. Participaram da reunião o pré-candidato ao Senado, Cláudio Castro e o pré-candidato a deputado federal, Bernardo Rossi.

Em Petrópolis, a Secretaria Estadual das Cidades deu início, durante sua gestão, a obras em 34 ruas, que somam 9,2 quilômetros de extensão.

Aniversário de Felipinho Ravis encerra agenda

Encerrando os compromissos do dia, Douglas participou da comemoração de aniversário do deputado estadual Felipinho Ravis, em Nova Iguaçu. Com uma corrida, amigos e convidados celebraram a data em clima de confraternização.